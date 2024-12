Österreicher verreisten im 3. Quartal so viel wie noch nie

Ao unternahm die Wohnbevölkerung – seit Beginn der Aufzeichnungen des Reiseverhaltens im Jahr 2000 – so viele Reisen wie noch nie. Insgesamt 9,45 Millionen Urlaubsreisen wurden verzeichnet, um 0,8 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Gleichzeitig fiel der Anteil der Pkw-Reisen auf den niedrigsten Wert seit 2006.

Anteil an Zugreisen nahm zu

60,5 Prozent aller Urlaubsreisen wurden heuer im Zeitraum Juli bis September mit dem Auto unternommen – es blieb also trotz des Rückgangs immer noch das meistgenutzte Reiseverkehrsmittel. Der Anteil der Flugreisen erreichte wieder das Vor-Corona-Niveau von 2019 (19,7 Prozent).

Der Anteil der Zugreisen kam mit 11,8 Prozent auf den zweithöchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Vor allem innerhalb Österreichs verreisten die Menschen vermehrt mit dem Zug, 18,8 Prozent der Inlandsreisen wurden mit der Bahn zurückgelegt. Bei Auslandsreisen wurden nach dem Auto (49,5 Prozent) und dem Flugzeug (33,7 Prozent) der Bus (7,8 Prozent) häufiger als der Zug (6,7 Prozent) genutzt.

Fernreisen nahmen wieder zu

Generell wurden heuer im dritten Quartal mehr als die Hälfte der Urlaubsreisen (57,9 Prozent) im Ausland verbracht. 42,1 Prozent verreisten innerhalb der Alpenrepublik.

Wie bereits in den Jahren zuvor waren Italien (21,7 Prozent), Kroatien (15,7 Prozent), Deutschland (11,6 Prozent) und Griechenland (6,5 Prozent) die beliebtesten Destinationen. Des Weiteren nahmen die Fernreisen im Vergleich zu den Vorjahren wieder zu - mit einem Anteil von 5 Prozent erreichten sie den höchsten Wert seit der Corona-Pandemie, wobei es 2019 im Vergleichszeitraum immer noch mehr Fernreisen (6,5 Prozent) gab. Die meisten Reisen (69 Prozent) wurden privat organisiert.

Reisetrend "Coolcation" nicht bestätigt

Der neue Reisetrend "Coolcation", der die Sehnsucht nach Reisezielen mit kühlerem Klima, beispielsweise in Nordeuropa, beschreibt und im Sommer 2024 vermehrt in den Medien aufgegriffen wurde, konnte nicht durch die Statistik bestätigt werden: So lag der Anteil der Coolcation-Destinationen an Auslandsreisen im dritten Quartal bei 6,9 Prozent und damit weniger hoch als in anderen Jahren.

