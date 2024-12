Vatikan entfernte Jesusfigur auf Palästinensertuch aus Krippe

Die Krippendarstellung befand sich in der vatikanischen Audienzhalle und stammte aus Bethlehem. Sie wurde dem Papst am vergangenen Samstag unter anderem durch den palästinensischen Botschafter am Heiligen Stuhl, Issa Kassissieh, übergeben.

Ein Foto des Papstes auf dem Rollstuhl, auf dem er die Krippe mit dem Jesuskind auf der Kufiya betrachtet, wurde von vielen italienischen Medien veröffentlicht. Zuerst hatte die italienische Zeitung "Il Messaggero" über die Sache berichtet. Der Oberrabbiner von Genua, Giuseppe Momigliano, kritisierte diese Darstellung als "Palästinisierung" des jüdischen Jesus, wie das hebräische Portal "Moked.it" berichtete. Dies sei in kirchlichen Kreisen nichts Neues, jedoch "besonders beunruhigend", weil der Papst sie betreibe.

Momigliano, auch Vizepräsident der italienischen Rabbinervereinigung UCEI, nannte die Darstellung Jesu mit der Kufiya "einen weiteren Schritt, um ihn seiner historischen Identität zu berauben". Dies schade dem Dialog und trage nicht dazu bei, Antisemitismus zu bekämpfen. Papst Franziskus schädige durch solche expliziten und symbolischen Handlungen die Beziehungen zum Judentum, so der Rabbiner.

