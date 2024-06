Das sind die 10 beliebtesten Ausflugsziele für Familien in Oberösterreich

In der Liste der zehn beliebtesten Ausflugsziele in Oberösterreich findet sich auch der Erlebnispark Ikuna in Natternbach.

Der Sommer steht vor der Tür und viele Familien mit Kindern planen schon für Urlaub und Freizeit vor. Wenn dann auch noch das Wetter mitspielt (und das sei nach den ausgiebigen Niederschlägen der vergangenen Wochen wirklich zu wünschen), dann kommen Klein und Groß bei den vielen Freizeitangeboten, die Oberösterreich zu bieten hat, voll auf ihre Kosten. Welche Ausflugsziele in unserem Bundesland besonders beliebt sind, hat das Freizeitportal familienausflug.info ermittelt. Aus insgesamt über 13.000 Angeboten wurden die populärsten in Österreich, Deutschland und der Schweiz ausgezeichnet. Dem Ranking zugrunde liegen die millionenfachen Bewertungen ausgewählter Onlineportale sowie das Feedback Tausender Familien auf der Familienausflug-Webseite.

Die Top 10 aus Oberösterreich

Pro Bundesland hat die Plattform die zehn beliebtesten Ausflugsziele für Familien aufgelistet. In Oberösterreich führt der Tierpark Altenfelden im Bezirk Rohrbach die Liste an. In das Ranking geschafft haben es auch das Eberschwanger Naturbad, der Erlebnispark Ikuna in Natternbach und die Salzbergbahn sowie der Skywalk in Hallstatt.

Der Tierpark in Altenfelden ist laut familienausflug.info das Ausflugsziel des Jahres 2024. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zwei "Outdoor Escape"-Schnitzeljagden sind ebenfalls in den Top 10 vertreten - die "Jagd nach dem Piratenschatz vom Traunsee" und "Alice und die verschwundene Uhr" in Linz. Außerdem vertreten: der Böhmerwaldpark Ulrichsberg, der 3D-Bogenparcours in Bad Zell, das Dinoland im Schloss Katzenberg und der Cumberland-Wildpark Grünau.

Die 10 oberösterreichischen Ausflugsziele des Jahres

Tierpark Altenfelden Eberschwanger Naturbad, Eberschwang Ikuna Naturerlebnispark, Natternbach Salzbergbahn Hallstatt und Welterbeblick Skywalk, Hallstatt Böhmerwaldpark, Ulrichsberg Outdoor Escape - Jagd nach dem Piratenschatz vom Traunsee, Traunkirchen 3D-Bogensport Bad Zell Outdoor Escape - Alice und die verschwundene Uhr - Linz Edition Dinoland im Schlosspark Katzenberg, Kirchdorf am Inn Cumberland-Wildpark Grünau, Grünau im Almtal

