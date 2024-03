Neue Dinos, neue Wasserrutsche: Das Dinoland ist zurück

Die Dinosaurier in Kirchdorf erwachen heute aus ihrem Winterschlaf. Der größte Dino-Freizeitpark in Oberösterreich öffnet rechtzeitig zum Osterwochenende die Pforten und startet in die dritte Saison. Sehr zur Freude von Parkleiter Chrissi Dietachmair, auch weil die Wetterprognosen sehr gut sind. "Die Pause war lange genug. Wir sind sehr froh, dass es wieder losgeht.