Heimisches Forellenfilet

Falsche Petersilienkartoffeln / Rote Rübe / Sauce au vin blanc

Zutaten

4 Forellenfilets

400 g Kartoffeln

1 Zwiebel

1 Rote Rübe

250 ml Roter Rübensaft

100 ml Obers

100 ml Gemüsebrühe

Butter, Rapsöl, Ahornsirup,

Balsamicoessig, Salz, Zucker, Mehl, Apfelessig, Kümmel, Pfeffer

Zubereitung

Die Kartoffeln schälen, in kleine Würfel schneiden und im Salzwasser mit Kümmel kochen. Zwiebel klein schneiden und in Rapsöl anschwitzen, leicht mehlieren und mit Apfelessig ablöschen. Obers, Gemüsebrühe und die gekochten Kartoffelwürfel dazugeben, leicht köcheln lassen und abschmecken. Die Rote Rübe kochen, bis sie weich ist, und nach Belieben klein schneiden. Den Roten Rübensaft mit Zucker reduzieren lassen, die Rote Rübe dazugeben und abschmecken (Kümmel, Ahornsirup, Essig, Salz). Die Forellenfilets leicht würzen und in der Pfanne mit Rapsöl auf der in Mehl getauchten Seite anbraten, kurz umdrehen. Fertig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper