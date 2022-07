Geschmorte Schulter vom Cult-Beef mit Eferdinger Artischocke

Zutaten Geschmorte Schulter:1,2 kg Schulterscherzl vom Rind, 300 g grob geschnittene roteZwiebel,130 g würfelig geschnittene Karotten, 200 g würfelig geschnittenen Sellerie,2 Lorbeerblätter,8 Wacholderbeeren, 20 schwarze Pfefferkörner, 3 Nelken, 1 EL Tomatenmark,Salz und Pfeffer zum Würzen des Fleisches, Butterschmalz zum Anbraten,¼ Liter Rotwein, ¼ Liter Birnenmost, ¼ Liter Rindssuppe,1 Zweigerl Rosmarin

Zubereitung: Das Fleisch würzen und im heißen Butterschmalz anbraten. Anschließend Fleisch herausnehmen und in derselben Pfanne die Zwiebeln und das Gemüse ca. 10 Minuten rösten, am Schluss das Tomatenmark kurz mitrösten.Die Gewürze dazugeben, mit Rotwein und Most ablöschen und mit der Rindssuppe auffüllen. Das Fleisch einlegen und rund 2,5 Stunden bei 160 Grad Ober-/Unterhitze schmoren. Das Fleisch herausnehmen, warmhalten. Die Sauce durch ein Sieb passieren und mit angerührter Maisstärke abbinden.

Zutaten Artischocken: 4 Artischocken, ¼ Liter Olivenöl,eine Prise Salz und Zucker, 1 Knoblauchzehe, je 1 ZweigerlThymian und Rosmarin, 1 Zitrone

Zubereitung Artischocken: Die Artischockenblätter mit einem kleinen scharfen Messer entfernen, die zugeputzten Artischockenböden in Zitronenwasser legen. Das Olivenöl mit den Gewürzen erwärmen und die Artischockenböden im Öl ca. 10 Minuten leicht köcheln lassen.