Schmuggelschmarrn

Schokolade vs. Eierlikör Haselnusseis / Bourbonvanilleeis

Biskuit für Schmarrn

Zutaten

40 g Mascarpone

120 g Zucker

6 Eier

32 g Maizena

80 g Mehl

1 TL Backpulver

Vanillezucker, Zitronia Sun, Orangia Sun (alternativ Zitronen- und Orangenzesten), Salz. Für dunklen Biskuit 2 EL Kakao dazugeben.

Zubereitung

4 Eiklar, 60 g Zucker und 16 g Maizena steif schlagen. 4 Dotter, 60 g Zucker, Salz, Vanillezucker, Salz, Zitronia Sun, und Orangia Sun einrühren. 40 g Mascarpone, 80 g Mehl, 16 g Maizena und

1 TL Backpulver hinzugeben. Den Schnee unterheben, auf ein Backblech (Backpapier und Fettspray) gleichmäßig auftragen und bei ca. 158 Grad

20 Minuten backen.

Royal

Zutaten

250 ml Eierlikör / Schokolikör

500 ml Milch

5 Eier

1 Dotter

Vanillezucker, Zitronia Sun, Orangia Sun

Zubereitung

Alles in einen Becher geben und mit dem Zauberstab (Mixer) mixen und

abschmecken.

Fertigstellung

Den Biskuitteig in Stücke reißen und in die Royal (Schoko oder Eierlikör) tauchen, in eine Pfanne geben. Am Herd

anbraten bis die Flüssigkeit stockt und in das Backrohr für 7 Minuten bei 174 Grad schieben. Mit dem Eis anrichten und mit Eierlikör und Beeren dekorieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper