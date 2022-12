Bunte Husarenkrapferl

Zutaten für ca. 45 Stück:



250 g Mehl

50 g gemahlene Mandeln

80 g Wiener Feinkristallzucker

2 Eigelb

220 g kalte Butter

30 g Kakao



zum Wälzen:

2 EL Marillenmarmelade

etwas Wasser oder Rum

Zuckerperlen (oder geriebene Mandeln)



zum Füllen: Nutella bzw. Haselnusscreme, Marmelade oder Karamell



Zubereitung:

Backofen auf 170 °C Heißluft vorheizen.

Alle Zutaten mit dem K-Haken der Küchenmaschine verkneten. Alternativ das Mehl mit den Mandeln mischen, auf die Arbeitsfläche geben und in die Mitte eine Mulde drücken. In diese Zucker und Eigelb geben. Die Butter in kleine Würfel schneiden und auf dem Rand verteilen. Mit den Händen rasch zu einem glatten Teig verkneten. Eine halbe Stunde kühlen.

Nun vom Teig kleine Stücke abreißen (ca. 15 g) und zu Kugeln drehen. Etwas Mehl auf der Arbeitsfläche verteilen und die Kugeln einmal darin kurz tupfen. Auf diese Stelle nun mit einem Mörser oder mit dem Ende eines Holzkochlöffels eine Mulde hineindrücken und die Krapferl auf das Backblech setzen. Für ca. 10 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen und die Mulden noch gleich etwas nachdrücken, sollte sie durch das Backen etwas verschwunden sein. Auskühlen lassen.

Zuckerperlen in eine Schüssel geben. Zwei Esslöffel Marillenmarmelade mit etwas Wasser bzw. Rum glatt rühren. Mit einem Pinsel die Krapferl damit dünn bestreichen. Mit der bestrichenen Seite die Krapferl in die Zuckerperlen tauchen und wieder aufs Blech setzen.

Nutella, Marmelade oder Karamell in einen Gefrierbeutel geben, Spitze abschneiden und in die Mulde drücken. Etwas antrocknen lassen.

In der Keksdose luftdicht aufbewahren.