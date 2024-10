Greenpeace rät von Teebeuteln ab

Greenpeace hat bei einem Marktcheck Kräutertees in den Supermärkten geprüft. Erfreulich ist der hohe Bio-Anteil: 70 Prozent der Kräutertees in den Regalen sind biologisch hergestellt. Bei zwölf Prozent stammen Zutaten aus Österreich. Kritik gibt es an der Verpackung, weil mehr als 90 Prozent der Tees in Teebeuteln verkauft wird. Selbst klassische Teebeutel in Papieroptik enthalten in der Regel auch immer etwas Plastik. In der Umwelt werden die Beutel nicht vollständig abgebaut und gehören daher nicht auf den Kompost, sondern in den Restmüll. Auch um unnötige Mehrfachverpackungen zu vermeiden, empfiehlt Greenpeace, losen Biotee zu kaufen.

