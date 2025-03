Instant-Nudeln im Test: Viel Salz und viel Fett

Zu viel Fett, Salz, Geschmacksverstärker und Stabilisatoren – mehr als eine schnelle und günstige Zwischendurch-Mahlzeit sind Instant-Nudeln laut Test nicht. Das Magazin „Konsument“ hat 21 Produkte analysiert. Acht Produkte schnitten gut ab, sechs durchschnittlich, und sieben waren weniger zufriedenstellend.



Preislich lagen die Asia-Snacks zwischen 99 Cent und 1,99 Euro. Einige Produkte enthielten extrem hohe Mengen an Salz, bis zu 4,6 Gramm pro Becher, was fast der empfohlenen Tagesmenge entspricht. Auch der Fettgehalt war teilweise enorm. Der höchste Wert betrug 17,1 Gramm pro Becher. Auch Zusatzstoffe seien in erheblichem Maß beigesetzt, ein Produkt kam auf 14 verschiedene. Zehn Snacks enthielten Palmöl. Die Empfehlung der Tester lautet daher: Instant-Nudeln nur gelegentlich essen.



Das konkrete Ergebnis: Am besten bewertet wurde das Produkt Asia Noodles – Chili Taste von Knorr, gefolgt von Magic Asia Noodle Cup – Chili und Magic Asia Noodle Cup – Beef Taste von Maggi. An die letzte Stelle kamen die Produkte der Firma Nissin.

