Prada-Konzern kurz vor Übernahme von Versace

In Italien bahnt sich eine milliardenschwere Übernahme in der Luxusmodewelt an. Das Traditionshaus Prada möchte wohl seinen Konkurrenten Versace übernehmen. Einem Medienbericht zufolge stehen die Unternehmen kurz vor einer Einigung, es sei ein Preis von 1,5 Milliarden Euro vereinbart worden.



Es sind zwei Modehäuser, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Auf der einen Seite Versace das Symbol für Extravaganz mit goldenen Logos, knalligen Farben und freizügigen Schnitten. Auf der anderen Seite Prada als Inbegriff von italienischem Minimalismus.



Doch das Geschäft könnte sich für beide lohnen: Prada kann mit Versace neue, glamourösere Kundengruppen ansprechen, Versace wiederum bekommt finanzielle Stabilität. Hinter dem Deal könnte aber auch eine strategische Entwicklung stecken. Die Luxusmodebranche verändert sich. Unternehmen kaufen Marken auf, um Macht auszubauen und sich gegen Konkurrenz abzusichern.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper