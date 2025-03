Wie Fisch besonders gut gelingt: 5 Tipps vom Linzer Pastamacher

"Mit den Fischen haben Sie mich gefangen", erzählt Dietmar Öller warum er überhaupt Koch wurde. Schlechten Fisch gibt es für ihn nicht, man muss nur damit umgehen können. Das kann er. Öller fischt im Fluss, im See und auf dem Meer. Er fühlt sich in jedem Gewässer wohl. In seiner Koje "Die Pastamacher" am Südbahnhofmarkt zeigt er sein Können.