Frühstück "made in Oberösterreich"

"Ein genussvolles Frühstück bringt Energie und Lebensfreude und ist der perfekte Start in den Tag", ist Max Hiegelsberger überzeugt. Aus diesem Grund hat das Genussland OÖ seinen Jahresschwerpunkt auf dieses Thema gelegt, wie Obmann Hiegelsberger bei einer Pressekonferenz in Linz bekannt gab. Sowohl im Handel als auch in der Gastronomie sollen dabei Produkte von heimischen Produzenten, die zum Frühstück passen, verstärkt in den Vordergrund gerückt werden.

Dass die Oberösterreicher Wert auf Regionalität legen, hat eine aktuelle Market-Umfrage ergeben. Sie hat zudem gezeigt, dass auch immer mehr junge Konsumenten beim Einkauf darauf achten. Generell hätte sich die Frühstückskultur in den vergangenen Jahren gewandelt. "Besprechungen oder Termine werden zum Beispiel heute gerne bei einem gemeinsamen Frühstück abgehalten. Das erspart den Mitarbeitern dann oft Extratermine am Abend", sagt Margit Steinmetz-Tomala Kulinarik-Geschäftsführerin vom Genussland OÖ.

Auch zu Hause verändern sich die Gewohnheiten: Das Frühstück fällt hierzulande wochentags aus Zeitmangel oft karg und kurz aus. Am Wochenende wird hingegen gerne ausgiebig gefrühstückt oder gebruncht. (had)