Erdäpfel sind gesünder als bisher angenommen

Erdäpfel galten bisher im Gegensatz zu verschiedenen Gemüsearten als nicht besonders gesund. Das dürfte jedoch ein Irrtum gewesen sein, wie eine norwegische Studie nun zeigt. Sie ergab: Wer täglich zumindest zwei gekochte Erdäpfel zu sich nimmt, hat eine im Vergleich mit anderen um zwölf Prozent geringere Sterblichkeitsrate.

Erik Arnesen vom Institut für Medizin-Grundlagenforschung der Universität in Oslo und sein Team haben eine Langzeitstudie mit 77.000 Norwegern als Probanden und einer Laufzeit von 40 Jahren gemacht. „Jene Menschen, die in den 1970er- und 1980er-Jahren täglich zumindest zwei Erdäpfel gegessen hatten, zeigten in den vier Jahrzehnten darauf eine um zwölf Prozent geringere Gesamtmortalität. Diese geringere Sterblichkeitsrate ist ähnlich jener, die wir bei Menschen mit hohem Gemüsekonsum sehen“, sagt Arnesen.

Laut dem Forscher sind Erdäpfel vor allem gesund, weil sie viel Vitamin C und Kalium enthalten und zudem faserreich sind. Studien, die ein erhöhtes Risiko für Typ-2-Diabetes bei häufigem Konsum von Kartoffeln gezeigt haben, hätten auch Pommes frites und Püree umfasst, betont der norwegische Wissenschafter.

