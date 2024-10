Die 4 g'schmackigsten Kürbis-Rezepte der OÖN-Leser

1. Ofenkürbis mit Feta

(von Monika Kogler)

Zutaten für 2 Personen:

1 kleiner Hokkaido-Kürbis

1 Zwiebel

2 Zehen Knoblauch

200 g Cocktailtomaten

200 g Feta

3 EL Olivenöl

Aus je 1 TL Rosmarin, Thymian, Oregano, Majoran, Salz und Chili (nach Belieben) eine Gewürzmischung herstellen

Zubereitung:

Den Hokkaido ungeschält in ca. 3 cm große Stücke schneiden und in eine Auflaufform legen. Mit 2 EL Olivenöl und der Gewürzmischung vermischen und bei 160 Grad Heißluft im Rohr 20 Minuten garen.

Die Cocktailtomaten halbieren, nach 20 Minuten den Feta mittig auf die Kürbisstücke legen und die Tomaten rundherum verteilen. 1 EL Olivenöl über den Feta träufeln. Etwas Salz und Pfeffer darüber streuen. Weitere 20–25 Minuten schmoren.

2. Gemüsegulasch

(von Martina Schirz, St. Martin)

Zutaten für 4 Personen:

800 g Gemüse, wahlweise: Karotten, Brokkoli, Kürbis, Stangensellerie oder Knolle, Zucchini, Lauch, Karfiol, Paprika … – was der Gemüsegarten hergibt

2 Knoblauchzehen

1 Zwiebel

1 EL glattes Mehl

1 EL Paprikapulver

1 Lorbeerblatt

Maggikraut, Petersilie, Majoran, Kümmel, Salz und Pfeffer

etwas Öl

eventuell ein Schuss Cremefein zum Verfeinern

Gemüsegulasch Bild: privat

Zubereitung:

Das ganze Gemüse schälen oder putzen und in kleine Würfel schneiden, Lauch in Scheiben schneiden.

Zwiebel klein schneiden und in einem Topf mit etwas Öl anrösten, mit Mehl bestauben und Paprikapulver nur kurz mitrösten lassen. Dann das Gemüse dazugeben und mit so viel Wasser oder Gemüsesuppe aufgießen, dass das Gemüse gerade bedeckt ist.

Lorbeerblatt hinzufügen, mit den Gewürzen und Kräutern abschmecken, fein geschnittenen Knoblauch und Maggikraut dazugeben und leicht köcheln lassen. Wenn das Gemüse bissfest ist, den Topf vom Herd nehmen, mit Cremefein verfeinern und servieren!

3. Reispfanne mit Maroni und Kürbis

(von Anna Tobisch, Linz)

Zutaten für 4 Personen:

40 dag Hokkaidokürbis

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

3 EL Butter

40 dag Risottoreis

100 ml trockener Weißwein

1 l Gemüsesuppe

Salz, Pfeffer

15 dag Hamburger Speck

15 dag Maroni (vorgegart)

10 dag geriebener Parmesan

1 EL kleine Salbeiblätter

(Symbolfoto) Bild: Colourbox

Zubereitung:

Das Kürbisfruchtfleisch in 1,5 cm große Würfel schneiden. In einem Topf Öl und 1 EL Butter erhitzen, fein gewürfelte Zwiebel und Knoblauch darin anschwitzen. Kürbis und Reis dazugeben, kurz mitgaren, bis der Reis leicht glasig ist. Den Wein angießen und fast vollständig einkochen lassen. So viel Suppe zugießen, dass Reis und Kürbis knapp bedeckt sind. Salzen und pfeffern, Reis unter Rühren ca. 15 min garen. Dabei immer Suppe nachgießen.

Speck in Streifen schneiden und in einer Pfanne auslassen. Die Maroni und 1 EL Butter zugeben, kurz braten, dann unter den Reis mischen. Alles weiter garen, bis der Reis gar, aber noch bissfest ist. Die Hälfte des Parmesans und die übrige Butter unterziehen. Das Risotto noch 2 Minuten ziehen lassen. Abschmecken und mit Salbeiblättchen bestreut servieren. Den übrigen Parmesan dazu reichen.

4. Süßer Kürbisstrudel

(aus: Oberösterreichs Kochchampions, 2010, OÖN-Edition, Rezept von Judith Locher, Kematen/Krems)

Zutaten für 4 Personen:

Strudelteig: 250 g glattes Mehl 125 ml lauwarmes Wasser 1 Ei, Salz, 25 g Öl

Fülle: 1 kg geraspelter Hokkaido-Kürbis, Kristallzucker, Zimt, Brösel, Öl

Garnitur: 250 ml Schlagobers, 1 Pkg. Vanillezucker Zimt, Staubzucker zum Bestreuen

Zubereitung:

Teig: Alle Zutaten zu einem glatten Teig verarbeiten, mit Öl bestreichen und zugedeckt 30 min rasten lassen. Teig auf einem mit einem Tuch bedeckten Tisch ausrollen und mit den Händen vorsichtig bis über den Tischrand hinaus ziehen.

2/3 der Teigfläche mit etwas Öl beträufeln, Brösel darüber verteilen, mit Kürbisraspeln belegen, Zucker und Zimt darüberstreuen.

Das letzte Teigdrittel mit Öl bestreichen, Strudel mithilfe des Tuches aufrollen, mit dem Schluss nach unten in eine befettete Pfanne legen und mit Öl bestreichen.

Im vorgeheizten Rohr bei 180 °C ca. 30 min backen. Obers aufschlagen, mit Vanillezucker und Zimt abschmecken. Den Strudel portionieren, mit Staubzucker bestreuen und mit Schlagobers servieren.

