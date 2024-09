Dieses Kraftpaket vom Feld macht den Herbst bunt - der Kürbis

Kürbissen werden etliche positive Wirkungen auf unsere Gesundheit zugeschrieben. Und abgesehen davon bringen sie so viel Farbe in den Herbst, dass es die reinste Freude ist.

OÖN: Im Märchen fährt die Prinzessin in der Kürbiskutsche vor, rund um Halloween schaut er uns als schauriger Kopf vor Haustüren an. Kann der Kürbis mehr als Kutsche und Deko?Wolfesberger: Ja, unbedingt. Mit rund 25 Kalorien pro 100 Gramm gehören Kürbisse zu den Top-Lebensmitteln für alle, die auf ihre Figur achten möchten. Durch rund 100 Gramm Hokkaido-Kürbis wird außerdem die vom amerikanischen Ernährungsinstitut NCI empfohlene Tagesdosis an Beta-Carotin abgedeckt.