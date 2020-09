10 Weine für den Urlaub daheim

Wein steckt voller Erinnerungen. Der erste Urlaubstag, entspannt am Glas nippen und sich elegant in den Freizeitmodus fallen lassen. Meistens schmeckt Wein im sorgenbefreiten Urlaub besonders gut. Also, was hindert uns daran, kurz wegzufahren? Der gute Winzer liegt so nah und Weinreisen stecken voller Geschichten. Und das nicht erst, seitdem 39.000 amerikanische Reiseagenten Österreich 2016 zur "Best Wine Travel Destination Europe" gewählt haben.

Worauf warten Sie noch? Packen Sie Ihre Koffer und Ihre Liebsten ins Auto oder in den Zug und verbringen Sie eine gemütliche Auszeit beim Winzer. Die OÖN wählten zehn Betriebe aus, die für guten Wein stehen und Zimmer anbieten. Und wenn Sie keine Zeit zum Wegfahren haben, können Sie immer noch ein paar Flaschen Wein bestellen und sich Urlaubserinnerungen in die eigenen vier Wände holen. Wir wünschen gute Erholung und viel Spaß beim Verkosten.

Und so bestellen Sie

Ordern Sie Ihre Lieblingsweine (Mindestbestellmenge ist ein Karton zu sechs gleichen Flaschen) unter wein@nachrichten.at. Der Winzer verschickt diese versandkostenfrei nach Hause.

Reinhard Muster

Südsteiermark

Welschriesling Klassik 2019

Gamlitz

7,90 Euro

Kecker Südsteirer für die Leichtigkeit des Seins. Der balancierte Wein erinnert ein wenig an den Riesling. Apfel- und Steinobstnoten, dezent unaufdringlich aber mit bestem Trinkfluss ausgestattet – weit mehr als ein Aperitifwein.

Ernst Frischauf

Weinviertel DAC

Ried Reipersberg 2019

Röschitz

7,70 Euro

Tief im Lössboden verwurzelte Reben forcieren den unvergleichlichen Herkunftscharakter mit mineralischer Würze, Apfelaromen und fruchtig exotischen Anklängen. Ein lebhafter Wein; punktet mit spritziger Säure und animierender Saftigkeit.

Toni Zöhrer

Kremstal DAC

Riesling „Sand 1“ 2019

Krems

7,90 Euro

Gebietstypischer Kremstaler mit jugendlichen Grüntönen und feiner, ausgeprägter Pfirsichfrucht in der Nase. Am Gaumen sehr lebendig mit tanzender Säure und feiner Extraktsüße. Leichter, harmonischer Riesling mit fruchtigem Abgang.

Gustav Krug

Thermenregion

Chardonnay Reserve 2018

Gumpoldskirchen

10 Euro

Viel Fruchtcharme. Äpfel, Birnen, Nüsse und exotische Fülle. Schöne Reife mit zarten Röstnoten und typischer Burgunder-Eleganz im Finish. Frische, lebendige Säure am Gaumen, gehaltvolle Struktur und anhaltende Länge.

Weingut Malat

Kremstal DAC

Riesling Furth 2019

Furth-Palt

10 Euro

Feine, gelbe Tropenfruchtanklänge, duftet zart nach Ananas und Blütenhonig mit Hauch von kandierten Orangenzesten. Saftig, elegant, mineralische Textur, frischer Säurebogen, salzig-zitroniger Touch, feine Fruchtsüße im Abgang.

Fritz Salomon

Wagram

Grüner Veltliner

Wachrein 2018

Oberstockstall

11,50 Euro

Würziges Aroma nach getrockneten Kräutern. Dezente pfeffrige Noten und reifes Kernobst. Am Gaumen typisches Fruchtspiel, eingebettet in eine straffe Struktur mit einer optimalen Balance von Säure und Extrakt. Ein klassischer, vollmundiger Veltliner.

Weingut Sattlerhof

Südsteiermark DAC

Sauvignon Blanc 2019

Gamlitz

11,70 Euro

Würzig-aromatisches Duftparadies für die Nase. Glockenklar und verspielt mit allen Attributen, die ein Sauvignon mitbringt. Holunder, Paprika und ein Hauch von Cassis. Ein Wein für gesellige Runden, und ein optimaler Begleiter zu Gemüsegerichten und allerlei Meeresfrüchten.

Weingut Gager

Mittelburgenland

Blaufränkisch Rosé 2019

Deutschkreutz

7 Euro

Strahlendes Rosa mit aprikotfarbenen Reflexen, blumiges Duftspiel mit Pfirsichnuancen, am Gaumen exotische Aromatik mit animierender Säure. Der Blaufränkisch Rosé macht Appetit auf den nächsten Schluck und begleitet gerne Wildpasteten.

Weingut Jalits

Eisenberg DAC

Blaufränkisch 2017

Badersdorf/Eisenberg

7,50 Euro

Zart rauchig unterlegte Aromen nach dunklen Früchten, Nuancen von Brombeeren, mineralischer Touch. Am Gaumen sehr straff, engmaschig, rotbeeriger Stil, feine Tannine begleiten den Blaufränker beim Abgang. Ein lebendiger, leichtfüßiger Speisenbegleiter.

Weingut J. Heinrich

Mittelburgenland DAC

Goldberg 2018

Deutschkreutz

13,50 Euro

Historische Lage mit prägnantem Namen. In der Nase reifes Kirschenkonfit. Am Gaumen zeigt der Blaufränkisch saftige und runde Züge mit guter Komplexität, frische Zwetschken im Nachhall. Ein vielseitiger Speisenbegleiter, von Kalb über Lamm bis zum Rind.

… und etwas zum Essen

Matthias und Elke Salomon vom Gut Oberstockstall, ein Pionierbetrieb für biodynamische Landwirtschaft, nutzen noch die letzten Saisonwochen der Zucchini und füllen die Blüten mit Schafkäse. Dazu passt der hauseigene Grüne Veltliner ebenso gut wie ein Chardonnay.

Zucchiniblüten mit Schafkäse gefüllt

Zutaten: Ca. 6 Zucchiniblüten mit Zucchini, 500 g Schaffrischkäse trocken, 250 g Feta-Käse, 1 Knoblauchzehe,

frisches Basilikum, 50 g Pignoli, Pfeffer

Zubereitung: Zucchiniblüten unter fließendem Wasser vorsichtig waschen und den Stempel entfernen.

Pignoli ohne Fett in einer Pfanne hellbraun rösten. Erkalten lassen.

Schafkäserollen in eine Schüssel geben. Feta mit dem Krenreißer dazureißen, Knoblauch dazupressen, gehacktes Basilikum, geröstete Pignolis zufügen und pfeffern. Mit der Hand gut durchkneten.

Mit einem Spritzsack ohne Tülle gleichmäßig in die Blüten füllen und den Käse mit den Blütenblättern verschließen.

Zucchini fächerartig aufschneiden. Mit Knoblauchöl nur die Zucchini (nicht die Blüte) bestreichen und salzen.

Auf dem Grill oder in der Pfanne kurz anbraten. Servieren.

Tipp: Mit marinierten Paradeiserwürferln und Petersilerdäpfeln servieren.