Tödliche Wirklichkeit bei Westerndreh

War es ein tragischer Unfall, eine Verwechslung, Leichtsinn oder Vorsatz? Der Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins (42) gibt den Ermittlern des Sheriffs-Büros von Santa Fe Rätsel auf. Fest steht nur so viel: Der Schauspieler und Produzent des Western "Rust", Alec Baldwin, feuert am Donnerstag gegen 13.50 Uhr Schüsse aus seiner Requisitenwaffe ab. Doch die Pistole ist scharf geladen. Für Hutchins kommt jede Hilfe zu spät. Regisseur Joel Souza (48) wird mit Verletzungen im Christus St. Vincent Regional Medical Center von Santa Fe behandelt.

"Fehlgezündete Platzpatronen"

Die Produktionsfirma sprach von "einem Unfall", bei dem "Platzpatronen fehlgezündet wurden". Die Polizei ließ offen, was genau Baldwin aus seiner Waffe abfeuerte, und versucht herauszufinden, um welche Projektile es sich gehandelt hat. Baldwin ("Jagd auf Roter Oktober", "Blue Jasmine") stellte sich im Büro des Sheriffs freiwillig den Fragen der Ermittler. Wie das Lokalblatt "Santa Fe New Mexican" berichtet, soll der unter anderen für seine satirischen "Donald-Trump"-Darstellungen bekannte Schauspieler bei der Vernehmung geweint haben. Fotos vor der Polizeiwache zeigen Baldwin zerknirscht und niedergeschlagen am Telefon. Er befindet sich auf freiem Fuß.

Unfall am Set: Baldwin erschießt Kamerafrau

Experten zeigten sich verwundert, wie es zu dem Tod Hutchins’ kommen konnte. Bei Hollywood-Produktionen gibt es gewöhnlich einen "Waffenmeister", dessen Aufgabe darin besteht, die sichere Handhabung von Gewehren und Pistolen zu garantieren. Dazu gehört die Überprüfung vor jedem Dreh. Scharfe Munition darf nur für Naheinstellungen beim Laden einer Waffe eingesetzt werden. Diese wird danach entnommen und weggesperrt. Platzpatronen haben anstelle des Projektils Watte oder andere weiche Verschlüsse am Kopf des Geschosses. Es müssen trotzdem Sicherheitsabstände eingehalten werden, um Verletzungen durch die Explosion des Schwarzpulvers zu vermeiden.

All das macht den Vorfall auf der "Bonanza Creek Ranch" so mysteriös. Halyna Hutchins galt als Kamerafrau als großes Talent und schaffte mit dem Streifen "Archenemy" 2020 den Durchbruch. In ihrem letzten Post auf Instagram ist Hutchins glücklich beim Reiten zu sehen: "Einer der Vorteile beim Dreh eines Westerns ist, dass du an deinem freien Tag reiten kannst", schrieb sie.

In "Rust" spielt Baldwin in der Hauptrolle den Banditen Harland Rust, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Zusammen mit seinem 13-jährigen Enkel muss er vor Kopfgeldjägern und Gesetzeshütern flüchten. Die Ermittlungen laufen, strafrechtliche Vorwürfe wurden laut Polizei bisher aber nicht erhoben. Der Dreh wurde bis auf Weiteres eingestellt.

Ähnlicher Vorfall 1993

Der aktuelle Unfall erinnert an einen Vorfall im Jahr 1993. Damals starb der Schauspieler Brandon Lee, Sohn des Kampfsportstars Bruce Lee, am Set des Films „The Crow“ durch einen Bauchschuss. Die Autopsie ergab, dass Lee von scharfer Munition getroffen worden war, die im Lauf der Waffe stecken geblieben war und sich durch die Detonation einer Platzpatrone gelöst hatte.

Der mit den Ermittlungen beauftragte Staatsanwalt entschied auf Fahrlässigkeit.