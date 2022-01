"So schnell wie möglich aus der Komfortzone"

Von Matthias Achleitner ist folgender Satz verbindlich überliefert: "Papa, wenn ich einmal das Neujahrskonzert dirigiert habe, kann ich glücklich sterben." Damals, am 1. Jänner 2017, war Matthias Achleitner 14 Jahre alt.

Fünf Jahre später ist der Aichkirchner, der heuer am Linzer Musikgymnasium maturiert, der Erfüllung (des ersten Teils) seines Lebenstraums ein paar Schritte nähergekommen. Achleitner hat im Brucknerhaus seine eigene Komposition ("Ein Musikerleben") dirigiert, er hat mitten in der Pandemie sein eigenes Orchester gegründet ("Oberösterreich Philharmonie"), er wird nach der Matura der Gardemusik des Bundesheeres beitreten und dann in Wien ein Dirigat-Studium beginnen. Experten wie Georg Mark, langjähriger Professor an der Musikuni Wien, prophezeien ihm, dass er "schon sehr bald große Orchester dirigieren wird".

OÖN-Serie "Jung sein": Schüler und Dirigent Matthias Achleitner im Gespräch

Auf nach Wien!

Nichts und niemand scheint den eloquenten jungen Mann aufhalten zu können. Einer unversiegbaren Quelle gleich sprudelt es aus ihm heraus. Aber reflektiert. Etwa, dass er so schnell wie möglich aus seiner Komfortzone heraus müsse, weg aus Oberösterreich, dorthin, wo man ihn nicht kennt, wo es mehr Konkurrenz gibt. Nach Wien. Dafür gibt es noch einen guten Grund, denn Matthias Achleitner hört immer wieder auch, er sei "der Sohn von". Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) nämlich. Dazu kommt, dass Vater und Sohn in Wortwahl und Sprachmelodie bei geschlossenen Augen kaum unterscheidbar sind. Matthias Achleitner: "Ich finde es schade, wenn ich darauf reduziert werde. Es hat auf jeden Fall etwas Gutes, weil der Papa ein gutes Netzwerk hat und ich so zu bestimmten Persönlichkeiten einfacher zuwischnuppern kann. Aber sobald ich vorne stehe und Leistung bringen muss, bringt es mir nichts, dass der Papa ein Herr Landesrat ist." Außerdem, und das ist ihm wichtig, seien Mutter Silke und seine Brüder Martin und Michael ein großer Rückhalt.

Gebundene Hände

Alle Klarheit in Zukunftsfragen erfuhr am 16. März 2020 eine Vollbremsung von hundert auf null. Lockdown, der Erste. "Mein Terminkalender war von einem Tag auf den anderen leer: keine Dirigierstunde, keine Uni, keine Trompetenstunde, keine Musikprobe, wenig inspirierendes Distance-Learning. Was tust du denn jetzt den ganzen Tag?", beschreibt Achleitner diesen Tag. Wirklich elend sei es ihm da gegangen, die Hände gebunden, die Luft zum Atmen genommen.

Das Kommode an dieser "Trägheit und Faulheit" (Zitat Achleitner) greift um sich. Dann greift der junge Mann zum Handy. Nummer für Nummer ruft er an: "Machst mit, ich gründe ein Orchester! Wir müssen gerade jetzt was tun und den Menschen mit Musik eine Freude machen." Ein Wendepunkt in der Endzeitstimmung. "Ohne Corona hätte ich heute sicher noch kein eigenes Orchester mit 60 jungen Musikern."

Corona-positiv findet Matthias Achleitner, dass seine Generation früh gelernt hat, sich selbst zu organisieren, Krisenmanagement zu lernen: "Natürlich wurden wir beraubt, aber es war keine verlorene Zeit, außer, wenn wir nichts getan hätten."

Befremdet hat den 19-Jährigen die unreflektierte Schubladisierung jener, die anderer Meinung sind. "Ich hoffe, dass wir nach der Pandemie wieder zusammenfinden. Man kann ja von der Meinung anderer auch etwas lernen. So unter dem Motto: Ich respektiere deine Meinung, aber ich teile sie nicht. Es wär’ ja auch fad, wenn wir alle gleich denken würden."