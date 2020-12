Silvester daheim: Mit viel Kultur ins neue Jahr

Von der Operette "Die Fledermaus" bis zum Neujahrskonzert: Ein Jahreswechsel ohne Kultur ist für viele undenkbar. Heuer ist das ausschließlich online oder per Fernsehen möglich. Hier einige verlockende Angebote:

Konzerte

Neujahrskonzert: Der unbestrittene Höhepunkt zum Jahreswechsel ist das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. ORF 2 überträgt ab 11.15 Uhr live aus dem leeren Goldenen Saal im Musikverein. Dirigent ist Riccardo Muti.

Wiener Konzerthaus: Gleich zwei Konzerte streamt das Konzerthaus auf konzertzuhaus.at: Heute spielen um 20 Uhr die beiden Pianistinnen Martha Argerich und Sophie Pacini live vierhändig Werke von Mozart und Liszt, morgen sind um 20 Uhr die Wiener Symphoniker unter Andrés Orozco-Estrada mit Beethovens Neunter zu hören.

David Guetta: Der französische Star-DJ lädt zur Silvestershow vor der Louvre-Pyramide in Paris. Sie wurde in der Nacht auf gestern aufgenommen und ist ab Mitternacht auf davidguetta.com zu sehen.

Jean-Michel Jarre: Der Elektromusik-Pionier startet heute auf Facebook und YouTube ab 23.25 Uhr ein digitales Konzert. Dabei ist ein virtueller Doppelgänger des 72-Jährigen in einer 3D-Rekonstruktion der Pariser Kathedrale Notre-Dame zu sehen, während Jarre live in einem Pariser Studio spielt.

Bühne

Staatsoper: Live aus dem Haus am Ring ist heute ab 17 Uhr die Operette "Die Fledermaus" von Johann Strauß auf play.wiener-staatsoper.at zu sehen. Es spielt das Staatsopernorchester unter Cornelius Meister. Um 20.15 Uhr wird die Aufführung auf ORF III gezeigt.

Burgtheater: Live aus dem Kasino am Schwarzenbergplatz wird heute um 18 Uhr die Premiere des Stücks "Die Maschine in mir" mit Michael Maertens auf burgtheater.at übertragen. Aufgrund begrenzter Kapazitäten ist die Vorstellung heute ausverkauft, ab 3. Jänner gibt es Karten ab 15 Euro.

Landestheater Niederösterreich: Heute um 19.30 Uhr gibt es eine Vorstellung von "Molières Schule der Frauen" nach Molière auf landestheater.net zu sehen.

Theater Rabenhof: Auf rabenhof.at ist zum Jahreswechsel ein Mitschnitt des Broadwayhits "Sonny Boys" von Neil Simon in der Version von Christoph Grissemann und Dirk Stermann abrufbar.

Gärtnerplatztheater: Das Münchner Theater spielt heute ab 18 Uhr live die Revue-Operette "Drei Männer im Schnee" und überträgt auf gaertnerplatztheater.de.

Metropolitan Opera: Um 16 Uhr New Yorker Zeit (22 Uhr in Österreich) startet auf metstarslive.brightcove-services.com eine Silvestergala. Eintritt: 20 Dollar.

Comedy

Brotfabrik: Das Berliner Theater streamt heute um 16, 18 und 20 Uhr auf brotfabrik-berlin.de Live-Aufführungen des Silvester-Klassikers "Dinner for One". Karten sind online ab 10 Euro erhältlich.

Ausstellung

Kunst-Universität Linz: Werke der Professoren Christa Sommerer und Laurent Mignonneau werden derzeit in Moskau und Sapporo gezeigt. Interessierte können sich die Videoarbeit "Scavengers", die im Media-Art-Lab in Moskau ausgestellt ist, auf mediaartlab.ru/back-forward-rewind/?lang=en ansehen. Die Künstler stellen eine Welt dar, in der Ameisen nur noch der Müll zum Fressen bleibt.

Kinder

Landestheater Linz: Auf der Homepage landestheater-linz.at/uhof/netzbuehne stehen Videos von zwei Aufführungen bereit: "Faust Short Cuts" (ab 13) und "Alice im Wunderland" (ab 6). Karten sind ab drei Euro erhältlich.

Schauspielhaus Zürich: Das Schauspielhaus streamt heute um 18 Uhr auf schauspielhaus.ch die Lesung "Versammlung für einen Frosch". Karten gibt’s ab 5 Franken.

