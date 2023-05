Schweden gewinnt den Song Contest 2023

Die schwedische Sängerin Loreen beim Song Contest in Liverpool

Schweden ist der Gewinner des 67. Eurovision Song Contests von Liverpool. Loreen holte sich mit dem Popsong "Tattoo" am Abend in der M&S Arena den Titel. Mit dem insgesamt siebenten ESC-Sieg tritt das Land die Nachfolge von Vorjahressieger Ukraine an, der die größte Musikshow der Welt wegen des russischen Angriffskrieges nicht im eigenen Land ausrichten konnte.

Finnland und Israel hinter Schweden

Schweden verwies mit dem Sieg Käärijä aus Finnland knapp auf Platz 2. Während Schweden 583 Punkte erhielt, waren es für Finnland 526. Israels Noa Kirel folgte mit Abstand auf Platz 3. Der größte Musikbewerb der Welt wird in Dutzenden Ländern weltweit ausgestrahlt - von Australien bis zum Nordkap. Alljährlich verfolgen dabei rund 150 Millionen Menschen alleine die Endrunde der Show.

Der Liveblog aus Liverpool:

