"Peter Pan & Wendy": Kein Welpenschutz von Jude Law für Milla Jovovichs Tochter

Vor mehr als 120 Jahren tauchte er das erste Mal auf: Peter Pan, der Bub, der fliegen kann, aber nicht erwachsen werden. Seinen ersten Filmauftritt hatte die literarische Schöpfung des schottischen Schriftstellers J. M. Barrie (1860–1937) schon 1924. Nun, da sich der Wind in der Betrachtung der Geschlechter gedreht hat, bietet der Streamingdienst Disney+ seit heute einen Spielfilm, in dem Wendy Darling die Herzen zufliegen werden.



Das Mädchen, das Peter Pan mit ihren Brüdern in das magische Reich Nimmerland mitnimmt, wird in „Peter Pan & Wendy“ von Ever Anderson dargestellt. Die Tochter (15) von Schauspielerin/Model Milla Jovovich und Regisseur Paul W. S. Anderson („Resident Evil“) hat das Glück, das kreative Geschick und Charisma ihrer Eltern geerbt zu haben.



Mit „Peter Pan“-Darsteller Alexander Molony – der Engländer ist 16 – und den restlichen Jungdarstellern verleiht sie ihrem Abstecher ins Abenteuerland viel Esprit. Vor allem, wenn sie sich mutig, altklug und unerschrocken mit Captain Hook anlegt.

Der alte Hase Jude Law gesteht den Jungen keinen Welpenschutz zu, was prächtig gelingt. Revolutionieren wird die neue Produktion das "Peter Pan"-Genre sicher nicht, aber es ist ein liebevolles Werk gelungen, das einen TV-Abend versüßt.

