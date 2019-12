ORF III begibt sich auf die Spuren des Kaiserreichs

Österreichs Bundesländer waren einst Habsburgs Länder. Hier hatte das Herrscherhaus seine Machtbasis, von hier ging auch jene dynastische Kraft aus, die das Geschlecht über Jahrhunderte überleben ließ. Die neue, vierteilige ORF-III-DokuReihe "Habsburg und die Bundesländer" von Burkhard Stanzer erzählt von 2. bis 5. Jänner, jeweils um 20.15 Uhr, die Geschichte der Bundesländer Niederösterreich und Oberösterreich, Steiermark, Tirol sowie Kärnten – eine Historie, die untrennbar mit dem Aufstieg, dem Höhenflug und dem Abgang der Dynastie verbunden ist.

Die erste Folge am 2. Jänner ist Nieder- und Oberösterreich gewidmet. Sowohl im Erbfolgekrieg als auch bei Napoleons Eroberungssturm geriet Oberösterreich zwischen die Fronten. In Niederösterreich hingegen begann und endete die Habsburg-Story: Mit dem Sieg bei Dürnkrut schaffte es einst Rudolf I. an die Spitze des Reiches. Und mit seiner Flucht nach Eckartsau machte Karl I. den Weg frei für die Gründung der Republik.