Nach "ZiB Flash"-Auftritt: Sechsmonatige ORF-"Auszeit" für Rafreider

Das teilte das Unternehmen in einem knappen Statement der APA am Freitag mit. Danach werde Rafreider in sein Dienstverhältnis zurückkehren - ob auch auf den Bildschirm, scheint noch offen zu sein.

"Der genaue Einsatzbereich ist dann festzulegen", hieß es vom ORF. Rafreider hatte am Dienstagabend die Sendung "ZiB Flash" wohl alkoholisiert, aber jedenfalls hörbar beeinträchtigt moderiert. Für die Präsentation der "ZiB Nacht" am selben Tag musste Kollege Martin Thür einspringen, die Sendung deshalb nach hinten verschoben werden. Der ORF hatte Rafreider, der laut Unternehmen den Vorfall intern mit persönlichen Gründen erklärte, umgehend suspendiert und die Prüfung dienstrechtlicher Konsequenzen angekündigt.