Kulturhauptstadt on tour: Auftakt in Bad Ischl

Es ist ein starkes Signal, dass das Team der Kulturhauptstadt 2024 Salzkammergut nach der Kündigung des künstlerischen Leiters Stephan Rabl (die OÖN berichteten ausführlich) nicht tatenlos auf dessen Nachfolge wartet. Unter der Leitung von Geschäftsführerin Manuela Reichert besucht die engagierte Truppe bis 15. Mai nun alle 23 Gemeinden, die sich am Kulturhauptstadt-Projekt beteiligen.

Der Auftakt der Info-Tour samt mobilem Studio fand gestern am Wochenmarkt der Bannerstadt Bad Ischl vor der Trinkhalle statt. Von 9 bis 16 Uhr beantwortete das 2024-Team mit Reichert, Stefan Heinisch, Christina Jaritsch, Eva Mair, Lisa Neuhuber und Zorah Zellinger Fragen und nahm Projekt-Anregungen entgegen. Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ) schaute auf einen Besuch vorbei.

"Wir wollen nicht an der Bevölkerung vorbei, sondern mit ihr gemeinsam dieses Ereignis gestalten", sagt Reichert. Deshalb ist die Meinung der Menschen aus dem Salzkammergut gefragt: Worauf freut ihr euch bei der Kulturhauptstadt 2024? Wie kann Europa ins Salzkammergut kommen? Wohin soll sich Kunst und Kultur im Salzkammergut entwickeln? Wer oder was ist für euch ein Original? Was hat Potenzial, in Zukunft ein Original zu werden? Die Besucher sind eingeladen, ihre Videobotschaften einzeln (wegen Corona) im mobilen Studio aufnehmen.

Nächste Stationen der Info-Tour:

Heute, 10. 4.: Bad Aussee (Kurhausplatz/ 10-13 Uhr), 15. 4.: Hallstatt (Kernmagazinplatz/10-13 Uhr), Obertraun (Gemeindeplatz/15-18 Uhr), 16. 4.: Altaussee (Kurpark-Amtshaus/10-13), Grundlsee (Ort/15-18), 17. 4.: Ebensee (Gemeinde, Wochenmarkt/10-13)

Info: www.salzkammergut-2024.at, www.dieoriginale2024.at