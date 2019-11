"Ich wollte mich nicht persönlich bereichern"

Silvia Stantejsky, langjährige kaufmännische Geschäftsführerin des Burgtheaters, hat sich gestern vor dem Wiener Landesgericht zum Auftakt ihres Prozesses wegen Untreue, Veruntreuung und Bilanzfälschung teilweise schuldig bekannt. Sie stellte allerdings in Abrede, sich persönlich bereichert zu haben.

Laut Anklage soll sich die 64-Jährige sogenannte Handgelder von Burg-Mitarbeitern im Ausmaß von rund 33.000 Euro und Honorare des Regisseurs David Bösch sowie des damaligen Burgtheater-Direktors Matthias Hartmann in Höhe von 185.000 bzw. 163.000 Euro zugeeignet haben. Stantejsky gab das zu, behauptete jedoch, sie habe damit "Löcher" an der finanzmaroden Burg gestopft, was sie im Nachhinein bedaure. Auch ein angebliches Darlehen des Betriebsrats über 77.000 Euro habe zum Bezahlen von Burgtheater-Rechnungen herhalten müssen.

Sie selbst habe private Mittel ins Burgtheater gesteckt und "keine Spesen, keine Ausgaben verrechnet, um die blödsinnige schwarze Null zu ermöglichen". Als ihre eigenen Mittel nicht mehr ausgereicht hätten, um das Burgtheater am Leben zu erhalten, "habe ich einen anderen Weg gesehen". Da sie Zugriff auf fremdes Vermögen hatte – Hartmann hatte ihr ursprünglich Honorare in Höhe von insgesamt 273.000 Euro zum Aufbewahren übergeben, Bösch immerhin 185.000 Euro –, "habe ich dann angefangen, es von dort zu nehmen", schilderte die Angeklagte.

Ausdrücklich nicht geständig war Stantejsky zum Vorwurf der Bilanzfälschung. Sie habe zwar die finanzielle Lage beschönigt und "Fehldarstellungen" vorgenommen, meinte die Verteidigerin. Stantejsky sei es darum gegangen, "die miese finanzielle Lage des Burgtheaters zu bewältigen" und das Ansehen des Hauses hochzuhalten.

Die Verteidigerin betonte, eine psychische Erkrankung der ehemaligen Geschäftsführerin sei mit ausschlaggebend für die inkriminierten Tathandlungen gewesen.

Während gegen Hartmann alle strafrechtlich relevanten Vorwürfe eingestellt wurden, muss sich Stantejsky nun vor einem Schöffensenat verantworten. Ihr drohen im Fall eines Schuldspruchs bis zu zehn Jahre Haft. Die Verhandlung wird heute, Freitag, fortgesetzt.