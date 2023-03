Hank Roberts in Linz: Es begann verkopft und endete im Furioso

Viele Jahre hat das Cello im Jazz eine bescheidene Rolle gespielt. Manch großer Bassist – etwa Oscar Pettiford oder Ron Carter – verwendeten es grad einmal als Zweitinstrument. Mittlerweile ist es im Zentrum des Genres angekommen und dank Könnern wie Eric Friedlander, Vincent Courtois oder Tomeka Reid in unterschiedlichster Stilistik präsent. Seit den 80ern spielt auch Hank Roberts in dieser Liga, am Montag gastierte der US-Amerikaner im Linzer C. Bechstein Center mit seinem aktuellen Trio (Aruán Ortiz/Klavier, Matt Wilson/Schlagzeug).

Es beginnt ein wenig verkopft. Manch einer mag sich gefragt haben, wo der Jazz bleibe. Roberts schreibt ausgedehnte, komplexe Stücke, bei denen viel notiert ist, Komposition und Improvisation fließen ineinander. Sogar Drummer Wilson hat Notenblätter vor sich. Roberts bevorzugt das kräftig gestrichene Cello, zupft selten in bewährter Jazzmanier. Bei einem Stück spielt er ein nachdenkliches, langes Intro, das das Trio in herzhaften Swing führt, der Cellist macht den Walking Bass, und die überschäumende Spielfreude bringt das Publikum zum Lächeln. Der Pianist Aruán Ortiz ist für viele eine Überraschung, grandios sein unbegleitetes Solo, das sich aus gesetzten Einzeltönen zu einem mächtigen Furioso steigert. (haun)

Fazit: Zwischen Melancholie und swingender Heiterkeit begeisternder Kammerjazz.

