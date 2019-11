Gala der Hilfsbereitschaft für das OÖN-Christkindl

Alles begann mit einem Brief, den eine 14-Jährige aus Regau vor 55 Jahren an die OÖNachrichten sandte. Mit der Bitte um warme Kleidung für ihre jüngeren Geschwister. Ihre veröffentlichten Zeilen verliehen dem OÖN-Christkindl erstmals Flügel. Zunächst waren es Sachspenden, mit denen Familien in Not Hilfe zuteilwurde. Dank der großen Hilfsbereitschaft im Land ist die OÖN-Benefizaktion aus der Vorweihnachtszeit nicht mehr wegzudenken. Jedes Jahr greifen auch viele Kunstschaffende dem OÖN-Christkindl unter die Flügel, indem sie sich ohne Gage bei der traditionellen OÖN Christkindl-Gala im Linzer Landestheater in den Dienst der guten Sache stellen.

Moderator Eric Papilaya (links) führt am 14. Dezember durch einen heiteren wie besinnlichen Abend. Dem Christkindl Flügel verleihen die Mollner Maultrommler, Schauspieler Ferry Öllinger, das Ischler Krippenspiel, das Kabarett-Duo BlöZinger, der Countertenor und ehemalige Florianer Sängerknabe Alois Mühlbacher, die Musical Theater Academy der Landesmusikschule Puchenau, die junge Geigerin Nina-Sofie Berghammer, die Volksmusiker der Schorl Partie und die Beriga Pascher.

Im vergangenen Jahr konnte das OÖN-Christkindl dank der großzügigen Spenden 700.000 Euro an bedürftige Familien in Oberösterreich verteilen.

"Der Bettelstudent" am 4. 12.

Am 4. Dezember unterstützt zudem das Linzer Landestheater mit einer Vorstellung von Carl Millöckers Operette "Der Bettelstudent" im Linzer Musiktheater das OÖN-Christkindl.

Karten für die OÖN-Christkindl-Gala am 14. 12., 19.30 Uhr im Linzer Landestheater und für "Der Bettelstudent" am 4. 12. in Musiktheater: 0732/7611-400, www.landestheater-linz.at