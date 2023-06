"Eintauchen in eine andere Welt"

Magie ist das Motto des Schäxpir-Festivals, das am Mittwoch losgeht. Es ist mit Abstand das größte Theaterfestival für junges Publikum in Österreich und eines der größten in Europa. "Wir brauchen die Magie", ist Julia Ransmayr, die mit Sara Ostertag das Festival künstlerisch leitet, überzeugt: "Wir brauchen Räume, in denen andere Gesetze herrschen als im Alltag, in denen wir ein, zwei Stunden in eine andere Welt eintauchen können."

Ein Kino im Lastwagen

Das Schäxpir will Kindern und Jugendlichen Lust und Mut machen, sich auf Neues einzulassen: "Sie sollen im Theater einfach Erfahrungen machen", sagt Ransmayr. Gerade in schwierigen Zeiten bräuchten Kinder eine "Perspektive, dass man träumen darf": "Fantasie ist ein relevanter Faktor für die Gesellschaft. Wir müssen auch Dinge tun können, die nicht sofort verwertbar sind oder eine zählbare Logik haben."

Diese Magie will das Schäxpir in unterschiedlichen Formaten zum Ausdruck bringen. So legt die brasilianische Künstlerin Luiza Morales in ihrer Performance den Besuchern Tarotkarten oder zeigt in Workshops, wie eine Bewegungsimprovisation zur Weissagung werden kann. Das belgische "LOD muziektheater & hetpaleis" verwandelt in einer farbenfrohen Show (ab 15 Jahren im Schauspielhaus) den Karneval zur Metapher, dem schnelllebigen Alltag zu entfliehen. Das Projekt "Putsch" (ab 14) wiederum macht das Amt der Landesregierung beim Linzer Hauptbahnhof zu einem magischen Ort. Im Stück "Rabbit hole" (ab 12, Deep Space, Ars Electronica Center) der niederländischen Gruppe "De Toneelmakerij" verwischen die Grenzen zwischen online und offline.

Ein magischer Ort wird auch das "Milieukino" am Urfahrmarkt werden: ein Lastwagen, den Max Kaufmann zu einem Mini-Kino mit 15 Sitzplätzen umgebaut hat. Hier können teils extra in Linz produzierte Filme angesehen werden.

Insgesamt steht dem Festival ein Budget von einer Million Euro zur Verfügung. Bei der vergangenen Ausgabe 2021 kamen coronabedingt 3400 Besucher, davor waren es im Schnitt 6500.

Und was sind die Trends im internationalen Kindertheater? Zum einen eine immer intensivere Vernetzung der Szene, zum anderen das lustvolle Ausprobieren neuer Formate, sagt die Festivalchefin. Drittens die Einbeziehung des Publikums: "In vielen Stücken sind die Zuseher Teil der Inszenierung. Sie können mitmachen, wenn sie wollen, müssen aber nicht."

Schäxpir in Zahlen

11 Tage dauert das Schäxpir: von 14. bis 24. Juni.

dauert das Schäxpir: von 14. bis 24. Juni. 2002 fand die erste Ausgabe des biennalen Festivals statt.

fand die erste Ausgabe des biennalen Festivals statt. 20 Spielstätten werden bespielt, vom Schauspielhaus bis zum AEC.

werden bespielt, vom Schauspielhaus bis zum AEC. 11 Nationen sind am Festival beteiligt, von Neuseeland über Brasilien bis Italien.

sind am Festival beteiligt, von Neuseeland über Brasilien bis Italien. 9 Uraufführungen und 11 österreichische Erstaufführungen sind zu sehen.

Uraufführungen und 11 österreichische Erstaufführungen sind zu sehen. Infos gibt’s auf schaexpir.at

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn