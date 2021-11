Einmal noch: Thomas Gottschalk moderiert "Wetten, dass..?"

Prominente Wettpaten auf der berühmten Couch, mutige Kandidaten mit mehr oder weniger verrückten Wetten, Musikstars auf der Bühne und Michelle Hunziker an Gottschalks Seite: Die Show am Samstag (6. November, 20.15 Uhr, ORF 1) in Nürnberg soll eine Party mit Retro-Charme werden. Auf cool werde er jedenfalls nicht machen, kündigte der Moderator kürzlich an.

Gute Laune, flotte Sprüche und lockere Plauderei gehören bei dem 71-Jährigen ohnehin dazu. Unter den Gästen sind die ABBA-Stars Björn Ulvaeus und Benny Andersson, Schlager-Queen Helene Fischer, Rocker Udo Lindenberg sowie das TV-Duo Joko & Klaas. Mit an Bord ist auch die TGW Zehnkampf-Union aus Linz. Der oberösterreichische Leichtathletikverein steht laut Eigenaussage bei der Außenwette in Nürnberg im Rampenlicht.