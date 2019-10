Drei Geburtstage, drei Kontinente

Seit mittlerweile 33 Jahren veranstaltet der Kulturverein Waschaecht im Welser Schl8hof Anfang November eines der ungewöhnlichsten Musikfestivals Österreichs. "Music Unlimited" wird immer zu den ungeraden Jahrgängen von einem Musiker, einer Musikerin verantwortet, der oder die mit dem Klangverständnis des Hauses und des sehr speziellen Unternehmens Unlimited besonders verbunden ist.

Dieses Jahr wird das Fest dem Motto "Unlimited" besonders gerecht. Drei Verantwortliche aus drei Kontinenten mit jeweils runden Geburtstagen wurden zum Gestalten eingeladen. Der US-Amerikaner Joe McPhee wird 80, die Deutsche Magda Mayas 40 und der Japaner Kazuhisa Uchihashi 60. Quasi ein Treffen nicht nur zwischen den Erdteilen, sondern auch eines, das mehrere Generationen vereint.

Joe McPhee kann man mit Fug und Recht als Legende des schwarzen amerikanischen Freejazz bezeichnen. Er spielt primär Saxofon, zuweilen auch Trompete und Posaune. In den Sechzigern begann er seine Karriere bei Don Cherry und Clifford Thornton, lebte und arbeitet dann lange Jahre in Europa, hauptsächlich in Frankreich. Seit den Neunzigern ist er eine der wesentlichen Figuren der Chicagoer Szene, weitum gerühmt werden seine Einspielungen mit Peter Brötzmann und Ken Vandermark. Unter anderem betreibt er auch ein Trio mit dem Bassisten John Edwards und dem Schlagzeuger Klaus Kugel, das im April dieses Jahres in Linz auftrat und mit dem er auch in Wels zu sehen sein wird.

Magda Mayas studierte Klavier beim holländischen Übervater Misha Mengelberg, arbeitet als Komponistin und Improvisatorin, aber auch als Radiogestalterin. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem präparierten Klavier und der Erforschung von Klangräumen und -farben. Mitstreiter waren und sind unter anderem Kapazunder wie Ikue Mori, Axel Dörner, Zeena Parkins, Burkhard Stangl oder John Butcher.

Kazuhisa Uchihashi studierte in Osaka Jazzgitarre und ist seit vielen Jahren eine der bestimmenden Gestalten der quirligen japanischen Avantgarde. Er gründete das legendäre Trio "Altered States" und war Mitglied in Otomo Yoshihides Band "Ground Zero". Yoshihide kuratierte vor vielen Jahren auch einmal ein Music Unlimited. Seit 1996 gestaltet Uchihashi außerdem das Festival "Beyond Innocence" in Osaka.

Gute Stimmung, ein ebenso sachkundiges wie neugieriges Publikum, offene Ohren und Seelen garantieren spannendes Hörvergnügen abseits des Mainstreams.

Info „Music Unlimited“

Veranstaltet wird das Festival vom Welser Kulturverein „Waschaecht“. Die meisten Konzerte finden im Schl8hof statt, am 9. November kommen auch zwei Außenstellen zum Zug, das Medienkulturhaus und die Minoriten, wo sich die drei Gestalter zum improvisierenden Stelldichein treffen.

Karten: Es gibt einen Festivalpass (90/70/60 Euro) und Tageskarten. Reservierungen per Mail an: info@musicunlimited.at.

Alle Infos, Programm: www.waschaecht.at/ music-unlimited