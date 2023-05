Die erste inklusive Kunstakademie

Es gibt sie – "positive Schrecksekunden", an die sich sicht:wechsel-Leiter Alfred Rauch erinnert. Bei der ORF-Gala "Licht ins Dunkel" im Dezember durfte er das Internationale Integrative Kulturfestival vorstellen. Was der Sänger und Schauspieler nicht wusste: "Damit verbunden war ein finanzieller Zuschlag für ein Projekt 2023."

Einen Wunsch für ein solches hegte Rauch schon lange: "Ein Weiterbildungsangebot für Künstlerinnen und Künstler mit Beeinträchtigung an den verschiedenen Kunstschulen." Dass "ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen nicht vorhanden ist", stellt auch Stefan Pimmingstorfer, Obmann des sicht.wechsel-Trägervereins für Integrative Kulturarbeit, fest. Noch nicht. Denn genau das könnte sich nun ändern: Von 18. bis 22. September lädt die erste sicht:wechsel-Akademie als inklusive Kunstakademie unter dem Titel "Spiel:Räume" zu 35 Workshops in Schauspiel, Tanz, Musik, Bildender Kunst und Medien. Sie stehen kostenlos, mit einer Dauer von zwei Stunden bis zu fünf Tagen, rund 500 Menschen mit und ohne Beeinträchtigung offen und finden in Kooperation mit der Anton Bruckner Privatuniversität und der Kunstuniversität Linz und Dorf TV statt. "Alle haben sofort großes Interesse an einer Kooperation gezeigt", freut sich Alfred Rauch. Was sich auch im vielseitigen Workshop-Angebot widerspiegelt, von einer Theaterwerkstatt über Bodypercussion bis zum Film- und Radiomachen-Schnupperkurs und Tanzworkshop mit Hanna Zanin, Leiterin der "Ich bin O.K."-Tanzstudios aus Wien. Vorkenntnisse sind großteils nicht erforderlich. Alle Workshop-Leitende sind sowohl Profis ihrer Sparte als auch erfahren in der inklusiven Arbeit.

Wunsch nach Fortsetzung

Als "Luftballon", der heuer erstmal steigt, soll die Kunstakademie ein Zeichen setzen und "beispielgebend sein für weitere Aktivitäten in Richtung Öffnung der Kunstschulen für Menschen mit Beeinträchtigung", wünscht sich Alfred Rauch. Eine biennale oder jährliche Fortsetzung ist angedacht.

Infos: Alle Workshops bei der Akademie "Spiel:Räume" und alle Infos zur (verbindlichen) Anmeldung gibt es auf der sicht:wechsel-Website www.sicht-wechsel.at

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze