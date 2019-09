Didi Hallervorden spielt Theater mit seinem Sohn

In der Komödie "Adel verpflichtet" ist nicht nur der Komiker zu sehen, sondern auch sein Sohn Johannes (20). Es ist das erste Theaterstück, in dem beide Hallervordens mitmachen. Als Vorlage dienten der Roman "The Autobiography of a Criminal" von Roy Horniman und der Film "Adel verpflichtet" von 1949. Ein inhaftierter Adeliger erzählt seinem Henker, welche Verwandten er umgebracht hat, um Graf zu werden und seine Geliebte zu beeindrucken. Dieter Hallervorden und Sohn spielen die späteren Mordopfer – und übernehmen dabei gleich mehrere Rollen.

