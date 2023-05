Das wird ein Konzertsommer der Extraklasse

Am 7. Mai sang Lionel Richie beim Krönungskonzert von König Charles III., am 25. Juni präsentieren ihn die OÖNachrichten zum Auftakt der Konzertreihe auf Burg Clam.

Zehn Konzerte der Superlative auf Burg Clam Superstars der Rock- und Popwelt sind auch heuer auf Burg Clam zu Gast. Den Anfang macht Lionel Richie am 25. Juni, gefolgt von Volbeat am 29. Juni (ausverkauft) und Jack Johnson ( 30. Juni). Am 1. Juli kommen "The Hollywood Vampires" rund um Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry, beim Clam Rock am 7. Juli sind u.a. Jethro Tull dabei, am 8. Juli rocken OneRepublic die Burg. Ebenfalls im Juli zu Gast sind Hubert von Goisern (28. Juli), Bilderbuch