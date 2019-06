Ben Kingsleys Stimme und Burg-Spätberufener

Menschen, die sich rar ins Theater verlaufen, war Peter Matic als Synchronstimme von Oscar-Preisträger Ben Kingsley ("Gandhi") bekannt. Im Burgtheater, wo er seit 1994 dem Ensemble angehörte, riss er sich vor allem – wie er Anfang 2019 im OÖN-Interview sagte – um "hinterhältige und negativ zu definierende Charaktere". Gestern ist der beeindruckende Schauspieler mit der großartigen Stimme mit 82 Jahren überraschend gestorben.

Geboren wurde Matic 1937 in Wien. Nach einer privaten Schauspielausbildung bei Dorothea Neff war er von 1960 bis 1968 am Theater in der Josefstadt engagiert. Nach Stationen in Basel und München wechselte er 1972 ans Berliner Schillertheater. Es dauerte bis 1993, dass Matic in der österreichischen Erstaufführung von Hans Hollmanns Stück "Kroatischer Faust" erstmals an der Burg zu sehen war. Im folgenden Jahr wurde er Ensemble-Mitglied. Am Haus am Ring verkörperte er 85 Rollen.

Außerdem wirkte Matic in mehr als 50 Hörspiel-Produktionen mit. Sein persönliches Opus Magnum dürfte Marcel Prousts Monumentalwerk "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" sein, das 2010 zum "Hörbuch des Jahres" gekürt und 2011 mit dem "Preis der deutschen Schallplattenkritik" ausgezeichnet wurde.