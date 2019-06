Ausstellung im StifterHaus über Linz-Literatur

Ihre Lage an der Donau, ihre Geschichte, ihre Bedeutung für das Umland? Zehn Jahre nach "Linz 09 – Kulturhauptstadt Europas" zeigt das StifterHaus in einer Ausstellung, wie die Stadt in literarischen Texten zur Protagonistin oder zum Schauplatz einer Erzählung wird. Geschichten über Linz als Ort der Durchreise, aber auch des Bleibens haben u. a. Hermann Friedl, Marlen Haushofer, Eugenie Kain, Franz Kain, Franz Rieger und Franz Tumler erzählt.

Ausstellung: bis 12. 11., täglich außer Montag 10.00 bis 15.00 Uhr