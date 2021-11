Adele mit "30" an der Charts-Spitze

Im Vereinigten Königreich landete sie mit 261.000 verkauften Alben in der ersten Woche den besten Album-Start dieses Jahres und den besten seit Ed Sheerans "Divide" 2017. "30" war mit 55,7 Millionen Abrufen von Songs auch das am meisten gestreamte Album der vergangenen Woche.

Auch in Deutschland führt die 33-jährige Sängerin mit "30" und der Auskoppelung "Easy On Me" die Album- und Single-Charts an.