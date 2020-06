Zahl der Unfälle bei der Arbeit im Vorjahr gesunken

19.971 Arbeitsunfälle gab es 2019 in Oberösterreich, davon 2245 auf dem Weg zur Arbeit. Das seien um 4,4 Prozent weniger als im Jahr 2018. Insgesamt verzeichnete die AUVA in Oberösterreich 29.721 Schadensfälle. Neben den Arbeitsunfällen entfallen 9474 Unfälle auf Kindergartenkinder im Pflichtjahr, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende. Die durchschnittliche unfallbedingte Krankenstandsdauer betrug 15,05 Tage.

Freizeit besonders unfallträchtig

Laut Statistik sind neun von zehn Patienten, die im Unfallkrankenhaus in Linz stationär behandelt werden, in der Freizeit verunglückt. "Die hohen Sicherheitsstandards, die in Betrieben selbstverständlich sind, werden im Privaten oft ignoriert", wird Erhard Prugger, Vorsitzender der AUVA-Landesstelle, in der gestrigen Aussendung zitiert.

