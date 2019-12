Regen am 4. Adventsamstag bringt Segen für den Handel

Sowohl im Salzkammergut als auch im Linzer Zentralraum zog es Kunden in die Kauftempel, wo noch dazu Gastro-Angebote boomten. Trends wie Sportartikel waren auffallend stark ortsspezifisch geprägt.

An allen angefragten Standorten waren auffälligerweise Smartphones und andere entsprechende Produkte der Geschenke-Trend. Klassiker wie Spielzeug darf unter dem Weihnachtsbaum natürlich auch nicht fehlen, ebenso rege die Nachfrage. Franz Moser, Centermanager vom Salzkammergut Einkaufspark (SEP) in Gmunden verwies auf das Interesse bei Wintersportausrüstung, Schneeschuhe und Ski gingen besonders gut. Eine Steigerung von zehn Prozent gebe es vor allem aber bei Gutscheinen, die nicht nur im Einkaufspark gültig sind, sondern auch in rund 300 Geschäften in ganz Gmunden.

"Mühsamer" Verkauf von Wintersport-Artikeln

Christoph Jahn, Plus City-Centerleiter, betonte dagegen, dass bei ihm Skisport-Artikel "sehr, sehr mühsam" an die Kunden zu bringen sind. Schuld sei der ausbleibende Winter. Für das Wetter gerüstet zeigte sich jedenfalls die Infrastruktur der Plus-City: Ein Shuttledienst brachte alle Kaufwilligen trockenen Fußes von Outdoor-Parkplätzen in das Einkaufscenter. In den Parkhäusern waren Samstagmittag von 5.000 Plätzen nur noch 1000 frei. Diese würden bis Nachmittag restlos besetzt sein, meinte Jahn im APA-Gespräch. Parfums und Wäsche seien die Klassiker, die sich Kunden auffallend aber auch gern selber schenken. Höchst zufrieden könne sich auch die Gastronomie im Center zeigen. Viele verbrachten das Regenwetter neben dem Shoppen am liebsten in Lokalen. Die Frequenz im Center sei auf Vorjahresniveau. Ein Lokalaugenschein vor Ort ergab auch hohes Kaufinteresse bei Merchandising-Artikeln für "Star Wars" oder "Game of Thrones". Bestürmt wurden Verkaufsstände mit Kulinarik, Kunsthandwerk und Alkoholischem.

Monika Sandberger, Center-Leiterin der Passage in Linz sah Zuwächse im Elektronik-Verkauf, speziell Spielekonsolen und der Virtual-Reality-Bereich sei gefragt. Nach einem eher etwas gemütlichen dritten Einkaufssamstag sei es heute wieder stark frequentiert.

Gutscheine nach wie vor beliebt

Von einer "ausgezeichneten Frequenz" sprach Thomas Krötzl vom Einkaufscenter "Varena" in Vöcklabruck. Dieser Samstag sei der bisher stärkste gewesen. Am besten gingen Gutscheine, diesbezüglich verzeichne man schon seit Jahren Steigerungen.

Etwas ernüchternder fiel die Bilanz von Matthias Wied-Baumgartner, Obmann des Linzer City-Rings, aus. Die Besucherfrequenz in der Linzer Innenstadt sei "nicht erdrückend", aber grundsätzlich zufriedenstellend. "Der Flaniererei würde schöneres Wetter gut tun", betonte der Obmann. Auch er verwies auf den Trend hin zu Gutscheinen, die besonders beim Einlösen im Abverkauf nach Weihnachten automatisch mehr wert seien. Laut Augenzeugen herrschte auch am Linzer Südbahnhofmarkt einiges Treiben, wo unter anderem Wein und Kunsthandwerk für Kauf-Interesse sorgten.