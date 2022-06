LINZ. "Der persönliche Kontakt ist einfach durch nichts zu ersetzen", sagt Gerald Horner von der Hochreiter Gruppe beim Karriereforum, das nach mehr als zwei Jahren coronabedingter Pause wieder im Palais Kaufmännischen Verein in Linz stattfand.

Zahlreiche heimische Arbeitgeber, vom Land Oberösterreich über das Bundesheer bis hin zu Sparkasse und Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, präsentierten sich hunderten potenziellen Bewerbern. Mit kleinen Geschenken wie Schokolade und Leuchtstiften wurde um die Gunst der jungen Menschen – darunter sehr viele Schüler – geworben. Richard Werth von der Wirtschaftskammer OÖ fasste es so zusammen: "Jeder sucht gute neue Mitarbeiter und wir müssen schauen, dass wir sie früh abholen, bereits wenn sie in der Schule sind." Neben den Informationsangeboten war beim Karriereforum auch der praktische Zugang ganz wichtig: Besucher konnten sich etwa in der Stylinglounge der Modeschule Hallein frisieren lassen.

Außerdem gab es die Möglichkeit, professionelle Bewerbungsfotos anfertigen zu lassen, dies wurde auch tatkräftig genutzt – zum Beispiel von der 15-jährigen Schülerin Antonia, die eine Lehre zur Friseurin beginnen möchte.