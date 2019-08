Hervis eröffnet drei neue Standorte in Oberösterreich

Das bestätigt Geschäftsführer Alfred Eichblatt den OÖN. In Schärding sperrt im September eine neue Filiale auf, auch in Seewalchen wird es bald einen neuen Hervis geben. Zudem seien die Verhandlungen über einen Standort im Norden von Wels in der Zielgeraden, sagt Eichblatt.

Die Zahl der Oberösterreich-Filialen der Spar-Tochter wird damit von 14 auf 17 steigen. "Wir sind mit der Entwicklung aller Standorte sehr zufrieden", sagt Eichblatt. Österreichweit hat Hervis 105 Standorte und setzt hier mit rund 1300 Mitarbeitern mehr als 300 Millionen Euro um. In der gesamten Gruppe inklusive Slowenien, Ungarn, Tschechien, Deutschland, Kroatien und Rumänien sind es 3300 Mitarbeiter und 520 Millionen Euro Umsatz.

Premiere für "Smart Lounge"

Zu Änderungen wird es beim Filialkonzept kommen. Hervis testet "Smart Lounges", in denen Kunden sowohl ihre Online-Bestellung abholen als auch bestellte Produkte vorab in der Filiale testen können. Dieses Konzept wird beim neuen Geschäft auf der Wiener Mariahilfer Straße erstmals einem halbjährigen Praxistest unterzogen. "Wir werden sehen, ob sich das auch für andere Filialen rentiert", sagt der Hervis-Chef. Anlocken will der Sporthändler Kunden in Wien auch mit einem Shop im Shop, der sich um das Thema Laufen und den Vienna City Marathon dreht. (rom)