Finanzieller Hausverstand trifft auf mangelndes Finanzwissen

Oberösterreichs Frauen sind die Finanzminister in den Haushalten. Sie treffen die Finanzentscheidungen des Alltags und sind der Meinung, dass der gute Umgang mit Geld einer der Erfolgsfaktoren im Leben ist. Doch jede dritte Frau schätzt ihre eigene Finanzkompetenz skeptisch ein. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Frauen-Finanzen-Studie im Auftrag der VKB-Bank.

"Der finanzielle Hausverstand ist ganz klar da. Aber es braucht kompetentes Wissen in finanziellen Belangen", sagte Christoph Wurm, Vorstandsvorsitzender der VKB-Bank. Er zitierte aus der Studie, dass mehr als ein Viertel der Befragten sich für wenig bis gar nicht kompetent in komplizierten Finanz-Fragen hält. "Wir wollen der erste Ansprechpartner für Frauen in Sachen Finanzen sein", definierte Wurm das strategische Ziel der Regionalbank.

Laut Studie will sich auch jede zweite Oberösterreicherin bis 29 Jahre in Finanzfragen weiterbilden. Das lobte Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander. "Ich sehe Entwicklungsbedarf in Finanzfragen, aber auch großes Interesse." Sie will im schulischen Bereich früher ansetzen. "Es ist wichtig, dass sich Frauen auskennen, weil sie als Mütter Vorbild für die Töchter sind", so Haberlander. Überdurchschnittlich gut gebildet sind laut Studie Unternehmerinnen. Deshalb forderte Margit Angerlehner, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer, in der Ausbildung auch einen Fokus auf die Selbstständigkeit zu legen.

93 Prozent der Befragten gaben an, ein eigenes Konto zu haben, auch wenn sie nicht allein leben. Mehr als ein Drittel der monatlichen Ausgaben für Miete und Wohnen würden über ein anderes Konto abgewickelt. Überwiegend vom eigenen Konto werden Kosten für Kleidung, Handy und Gesundheit gedeckt. Nur 48 Prozent der in Partnerschaft lebenden Oberösterreicherinnen bezahlen die eigene Vorsorge über das eigene Konto. "Das ist zu wenig", mahnte VKB-Chef Wurm. (sd)

