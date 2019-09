Ein "Holzhaus" vor dem Linzer Landhaus

"Wir wollen mit dieser Installation ein Ausrufezeichen setzen, dass der Holzbau den Klimaschutz, die Wohnqualität und die regionale Wirtschaft verbindet", sagten bei der Eröffnung der Installation Ferdinand Reisecker (WKOÖ-Fachgruppen-Obmann der Holzindustrie), sein Stellvertreter Rudolf Ortner sowie Johannes Hanger (proHolz OÖ) und Josef Frauscher (Landesinnungsmeister Holzbaugewerbe).

Alle vier sagten außerdem, dass mit einer Holzbauoffensive Herausforderungen wie Borkenkäfer-Problem und Klimaschutz bewältigt werden könnten. So wächst in Österreichs Wäldern jede Sekunde ein Kubikmeter Holz. Ein durchschnittliches Einfamilienhaus in Holzbauweise benötigt rund 40 Kubikmeter Holz. Damit wächst in den heimischen Wäldern in nur 40 Sekunden ein Holzhaus. (viel)

