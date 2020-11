Wie legen Sie es an? Reden Sie mit beim OÖN-Geldtag

Schülerinnen und Schüler der oberösterreichischen Handelsakademien machen es derzeit beeindruckend vor. Eingeladen, Fragen an den Finanzminister vorzubereiten, haben sie im Unterricht eine große Zahl an Themen ausgearbeitet. Drei Schüler werden stellvertretend für ihre Kollegen diese Fragen Gernot Blümel über Videokonferenz im Rahmen des 3. OÖN-Geldtags am 27. November stellen.

Aber nicht nur die HAK-Schüler sollen sich am Geldtag beteiligen. Schicken auch Sie uns Ihre Fragen an 15 Experten, die Rede und Antwort stehen, an wirtschaft@nachrichten.at

Folgende Themen werden am 27. November ab 12 Uhr behandelt.

13 bis 13.50 Uhr: Nachhaltige Geldanlage: Zukunft oder Etikettenschwindel? Mit Stefanie Christina Huber (Sparkasse OÖ, Bild rechts oben), Christoph Wurm (VKB-Bank, ), Andreas Fellner (Partner Bank), Helmut Nuspl (Schoellerbank)

Mit Stefanie Christina Huber (Sparkasse OÖ, Bild rechts oben), Christoph Wurm (VKB-Bank, ), Andreas Fellner (Partner Bank), Helmut Nuspl (Schoellerbank) 14 bis 14.50 Uhr: Ende der Dividende oder der bessere Zins? Mit Andreas Klauser (Palfinger), Heinrich Schaller (Raiffeisen Landesbank), Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank, li. oben), Sebastian Wolf (Rosenbauer, re. unten), Dietmar Reindl (Immofinanz)

Mit Andreas Klauser (Palfinger), Heinrich Schaller (Raiffeisen Landesbank), Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank, li. oben), Sebastian Wolf (Rosenbauer, re. unten), Dietmar Reindl (Immofinanz) 15 bis 15.50 Uhr: Gold und Immobilien: Die Corona-Gewinner? Mit Andrea Lang (Münze Österreich, Bild Mitte), Wolfgang Stabauer (Öko Wohnbau), Manfred Pammer (Athos Immobilien, links unten)

Mit Andrea Lang (Münze Österreich, Bild Mitte), Wolfgang Stabauer (Öko Wohnbau), Manfred Pammer (Athos Immobilien, links unten) 16 bis 16.50 Uhr: Billig finanzieren: Worauf Sie in der Nullzinsphase achten sollten. Mit Ulrike Weiß (Leiterin AK-Konsumentenschutz), Josef Weißl (Oberbank) und Klaus Kumpfmüller (OÖ. Landesbank Hypo, Bild oben).

Die Teilnahme ist kostenlos!

