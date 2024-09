Wert verfünzigfacht: B&C verkauft Flightkeys-Beteiligung

B&C verkauft seine Beteiligung an dem Wiener Luftfahrt-Start-up Flightkeys an den US-amerikanischen und global tätigen Softwareinvestor Insight Partners. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht, laut B&C hat sich der Anteil seit dem Einstieg 2016 aber "um das Fünfzigfache" gesteigert.

Flightkeys ist 2015 gegründet worden und entwickelt Software zur Berechnung von optimierten Flugrouten und Flugplänen in Echtzeit. Das Hightech-Unternehmen hilft Fluglinien, Kosten zu sparen und nachhaltiger zu operieren. Das Unternehmen ist laut eigenen Angaben schon Marktführer in den USA und erstellt 380.000 Flugpläne pro Tag.

Die B&C-Gruppe ist in Österreich an vielen Unternehmen beteiligt. Mit einem Anteil von 37,25 Prozent ist sie Kernaktionärin der Lenzing. Weiters hält B&C Mehrheitsanteile an Semperit (54,2 Prozent) und Amag (52,7 Prozent).

Daneben investiert die Gruppe verstärkt in Technologie-Unternehmen und hat laut eigenen Angaben Beteiligungen bei Awake Mobility, Citrine, Contextflow, Frequentis, Kinexon, Klarx, Neoom, ParityQC, TriLite und TTTech mit einem Gesamt-Investitionsvolumen von mehr als 100 Millionen Euro.

