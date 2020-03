Wer hilft jetzt den Kleinbetrieben?

Die negativen Folgen des Coronavirus für unsere Wirtschaft sind bereits immens. Betriebe aller Größen in allen Branchen stehen mit dem Rücken zur Wand und mit ihnen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", sagt die Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Doris Hummer. Sie verspricht rasche Hilfe in den nächsten Tagen.

Alarmiert ist auch der ehemalige Vizekanzler und Finanzminister Hannes Androsch. Der Industrielle fordert Sofortmaßnahmen für die Wirtschaft: "Und zwar egal, was es kostet. Denn alles andere wäre teurer", sagt Androsch. Er sieht nach vor kaum Signale, dass man diesen Teil der Corona-Krise richtig einschätzt. Wenn man jetzt nicht alles daran setze, eine Liquiditätskrise der Unternehmen zu verhindern, wären Massenkündigungen die Folge. "Das würde dann richtig viel kosten." Androsch fordert, die Opposition einzubinden. Heute will die Regierung ihr Hilfspaket präsentieren.

Tatsächlich trifft die Corona-Krise viele auf dem falschen Fuß. Während nach der Finanzkrise 2008/09 viele Große ihre Hausaufgaben gemacht hätten, würden nun viele Klein- und Mittelbetriebe massive Probleme haben, sagt der Schärdinger Steuerberater und Gründer von Uniconsult, Josef Rumpl. Viele Betriebe hätten es in Zeiten der Hochkonjunktur verabsäumt, sich auf eine Krise vorzubereiten. "Trotz Vollauslastung erzielen nur 50 Prozent der KMU ein positives Ergebnis oder bescheidene Gewinne. Die anderen haben davon profitiert, dass der Druck der Banken etwas nachgelassen hat. So unterblieben bei vielen Betrieben notwendige Verbesserungen", sagt Rumpl.

Er ist seit 32 Jahren Steuer- und Unternehmensberater und hat seine Erfahrungen in seinem jüngsten Buch "Unternehmerischer Erfolg auf den Punkt gebracht" zusammengefasst. Er hat das Buch im Eigenverlag geschrieben und verschenkt es an Kunden. Laut Rumpl fehlen bei vielen Firmen Planungsrechnungen und der Umgang mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. "Das ist Management by Kontostand."

Er habe selbst im Jänner eine Telefonumfrage unter 150 KMU gemacht und gefragt, ob sie einen Plan dafür haben, falls der Umsatz um 20 Prozent einbricht. "Nur sechs Prozent konnten das bejahen", sagt Rumpl. Im Notfallplan sollte festgehalten sein, womit das Unternehmen wirklich Geld verdient, welche Maßnahmen sofort greifen, was man bei Lager und Wareneinkauf machen kann und wie man kurzfristig Personalkosten reduzieren kann (Kurzarbeit, aber auch Urlaubsabbau).

20 Prozent Umsatzeinbruch wären für manchen momentan eher eine Wunschvorstellung. "Wir sehen bei einigen Rückgänge um 30 bis 100 Prozent", sagt Hummer. Letzteres etwa bei Fotografen oder Reiseleitern. Wie Androsch spricht sich Hummer dafür aus, Liquidität zur Verfügung zu stellen. Wichtig sei aber auch, dass die Betriebe nach der Krise wieder voll starten können. "Das Positive ist: Wir wissen, dass diese Krise wieder ein Ende hat", sagt Hummer. Die WKO-Hotline 05-90909 ist sieben Tage die Woche erreichbar.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.