voestalpine verlängert ab Juli die Kurzarbeit

Dies sagte Vorstandschef Herbert Eibensteiner laut "trend". Er verweist auf die ungewissen Aussichten in der Autozuliefer- und Aerospace-Industrie. "Stahl, Öl und Gas, Auto sind nach wie vor schwierig. Bereiche, die gut laufen, wie etwa die Bahninfrastruktur, gehen dagegen jetzt teilweise aus der Kurzarbeit raus." Für das Aerospace-Werk im steirischen Kapfenberg will Eibensteiner auch Kündigungen nicht mehr ausschließen.

Anfang Juni waren im voestalpine-Konzern coronabedingt weltweit rund 15.800 Mitarbeiter in Kurzarbeitsmodellen – neben den gut 10.000 in Österreich auch 3000 in Deutschland. Von diesen rund 15.800 Kurzarbeitern im Gesamtkonzern gehe man aus heutiger Sicht weiterhin aus, also auch für die Zeit nach Ende Juni, sagte voestalpine-Pressesprecher Peter Felsbach.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine

Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.