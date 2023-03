VKB wird grün und expandiert in Wien, Salzburg, Steiermark

1873 wurde die VKB auf Initiative von Bischof Rudigier gegründet, am Donnerstag präsentierte der seit zwei Jahren amtierende Vorstandssprecher Markus Auer die neue Strategie der Bank. Die gesamte Außendarstellung wird auf grüne Logos umgestellt. Bisher war sie blau. Bis September soll die Umstellung abgeschlossen sein.

Damit habe man ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Bankenmarkt, sagte Auer. Grün stehe nicht dafür, das man eine Ökobank sei: "Es steht vor allem für das Wachstum der Bank, unserer Kunden im unternehmerischen und privaten Mitteklstand und unserer Genossenschaft". Nachhaltigkeit sei für die VKB selbstverständlich und bilde sich auch im Geschäft ab.

Auer will noch stärker außerhalb von Oberösterreich expandieren. Im Dezember wurde die erste Filiale in Wien eröffnet. Noch heuer soll ein zweiter Standort in der Bundeshauptstadt folgen. Im Juli wird eine Filiale in Salzburg eröffnen. Und für 2024 ist ein Standort in der Steiermark geplant - in Graz oder in der nördlichen Steuermark. Das Geschäft in Wien, das man seit einem Jahr forciere, entwickle sich mit schon rund 100 Millionen Euro Kreditvolumen gut, sagte Auer.

Die VKB hat insgesamt rund 570 Mitarbeiter, 29 Filialen und mehr als 20.000 Genossenschafter, die Eigentümer der AG sind. VKB-Aufsichtsratsvorsitzender Matthäus Schobesberger sagte bei der Präsentation, dass die VKB ein stabiles Haus sei, das auf einem starken Fundament stehe. Mit Auer und seinen Vorstandskollegen Maria Steiner und Alexander Seiler gebe es eine neue Dynamik.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens