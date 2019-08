Echtes Vintage Piece: Die neue Intra-Matic Auto Chrono von Hamilton

Das neue 40-mm-Edelstahlgehäuse ist etwas größer als das Original mit einem Durchmesser von 36 mm – der erste kleine Hinweis darauf, dass diese Uhr neu interpretiert wurde, um den modernen Zeitgeist widerzuspiegeln. Mit dem authentischen Look der späten 60er Jahre bietet das Gehäuse die perfekte Hülle für das exklusive, automatische H-31 Chronographenwerk. Neben der erweiterten Gangreserve von 60 Stunden liefert das Kaliber H-31 Schweizer Präzision und eine praktische Datumsfunktion bei 6 Uhr, ein weiteres Update für 2019.

Das Highlight ist natürlich das originale Zifferblatt, das in den 60er und 70er Jahren so beliebt war. Selbst die Schriftart und das Hamilton-Logo auf dem Zifferblatt entsprechen der historischen Version von 1968. Das weiße Panda-Zifferblatt mit schwarzen Chronographenzählern sorgt für einen Hauch monochromen Zauber von Hamilton ein hochgeschätztes Designelement, das dem American Spirit des 50 Jahre alten originalen Chronograph A treu bleibt. Bei der Version mit dem tintenblauen und cremefarbenen Zifferblatt sorgt das matte Finishing für einen einzigartigen "flachen Effekt", der einen authentischen Vintage-Look verleiht.

Die neue Intra-Matic Auto Chrono ist vielseitig und wurde für Liebhaber des klassischen American Style entworfen. Außerdem ist sie mit einem weichen Lederarmband ausgestattet, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Die Hamilton Intra-Matic Auto Chrono ist der Inbegriff der modernen American Classic und kombiniert Schweizer Präzision und American Spirit, wie es nur Hamilton vermag.

Hamilton wurde im Jahre 1892 in Lancaster gegründet, einer Stadt im US-amerikanischen Pennsylvania. Die Uhren aus dem Hause Hamilton vereinen den American Spirit mit der unübertroffenen Präzision der innovativsten Schweizer Uhrwerke und Technologien. Hamilton ist berühmt für sein innovatives Design und zeigt eine starke Präsenz in Hollywood. Die Uhren des Herstellers sind in über 500 Kinofilmen zu sehen. Darüber hinaus ist die Marke historisch fest in der Luftfahrt verankert. Hamilton ist Mitglied der Swatch Group, größter Uhrenhersteller und -händler der Welt.

Details:

Blaues Zifferblatt mit cremefarbenen Hilfszifferblättern und cremefarbener Tachymeter-Skala

Weißes Panda-Zifferblatt mit schwarzen Hilfszifferblättern und schwarzer Tachymeter-Skala

Automatikkaliber H-31 mit 60 Stunden Gangreserve, Datumsanzeige bei 6 Uhr, Armband

Beidseitig entspiegeltes Saphirglas Wasserdichtigkeit: bis zu einem Druck von 10 bar (100 m)