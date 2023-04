Rukapol startet mit Auftrag für das Bundesheer

In einer europaweiten Ausschreibung konnte der Auftrag für die Kampfstiefel für das österreichische Bundesheer gewonnen werden, teilt der geschäftsführende Gesellschafter, Horst König, in einer Aussendung mit. Der Produktionsstart erfolge gerade im rumänischen Werk.

Weil auch andere Aufträge gewonnen werden konnten, sei man dabei, das Personal aufzustocken, aus 30 wurden 40, und weitere werden gesucht. "Am Ende sollen die Kapazitäten, das ist das Personal, um 45 bis 50 Prozent aufgestockt werden", so König. Dann sollen 40.000 Paar Sicherheitsschuhe pro Jahr überwiegend in Handarbeit gefertigt werden.

Der Auftrag umfasst über die Vertragslaufzeit von drei Jahren plus zwei optionale Jahre "zigtausende" Paar Kampfstiefel. Genauere Angaben darf König nicht machen.

